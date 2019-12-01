«Касается каждого»: Вера Брежнева рассказала RT о своей работе послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По мнению певицы и актрисы Веры Брежневой, которая с 2014 года является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ в Центральной Азии и Восточной Европе, этот день — лишний повод для каждого позаботиться о своём здоровье и пройти тест на ВИЧ. В интервью RT она также раскритиковала дискриминацию, с которой в обществе нередко сталкиваются ВИЧ-инфицированные люди, и прокомментировала наиболее распространённые заблуждения о вирусе иммунодефицита.

— Вера, вы не только певица и актриса, у вас есть что ещё добавить в резюме...

— Уже пять лет у меня есть ещё одна должность, ещё одно направление моей деятельности — это посол доброй воли UNAIDS... Я занимаюсь вопросами ВИЧ вот уже пятый год. Самое главное в моей деятельности — это информирование. Так как я медийная личность, у меня есть возможность говорить для большой аудитории. Не всегда готовы об этом слышать, не всегда готовы об этом писать и показывать, но это было вначале. Нам пришлось поработать, для того чтобы изменить эту ситуацию.

— Как вы к этому пришли?



— Мне часто задают этот вопрос. Так получилось, что я хотела чего-то большего. У меня уже 13 лет есть свой благотворительный фонд, но этого мне было мало. Я хотела куда-то направить свою энергию касаемо помощи, заботы, социальной активности. И знаете, когда есть запрос во Вселенную и твои желания искренние, ответ приходит очень быстро. Буквально через полгода я получила предложение от UNAIDS стать послом доброй воли в Восточной Европе и Центральной Азии.

— Помимо региона, у вас в должности есть ещё слово «женщины». Есть разделение проблемы мужской и проблемы женской...

— Изначально это было. Но всё равно это касается каждого человека вне зависимости от пола, возраста и места жительства. Я не могу сказать: «Извините, мужчина, я занимаюсь только женщинами». Это невозможно. Понятно, что уделяем больше внимания женским вопросам, потому что, к сожалению, их сейчас больше — тех, которые живут с ВИЧ... Плюс, благодаря женщине идёт продолжение рода, и для этого она должна быть здорова. Либо если она живёт с ВИЧ, то у неё должна быть возможность родить здорового ребёнка. Поэтому, конечно, нужно больше усилий, чтобы помогать женщинам.

— Вы сказали, что главная задача — информировать. А что в вашей работе самое сложное?

— Могу сказать, что, когда я соглашалась на должность, я не знала, что это тяжёлая работа... Это добровольное желание помогать. Кроме информирования, я ещё очень много общаюсь сейчас с людьми, которые живут с ВИЧ. Я езжу в регионы, послом которых являюсь. И могу сказать, что эти встречи с людьми, живущими с ВИЧ, носят очень важный характер. Как для людей, которые чувствуют мою поддержку, так и для меня.

Вера Брежнева о своей работе послом доброй воли ООН

— Самый главный вызов для вас — борьба с дискриминацией?

— Да. Когда я езжу и общаюсь с людьми, слышу от них feedback (обратную связь. — RT): каждый делится тем, что сложнее всего, что больше всего беспокоит. На первом месте — дискриминация, на втором — медицинское обслуживание и качество лечения людей, живущих с ВИЧ, а на третьем — стигматизация. Это когда человек сам себя изнутри ограничивает и забивает.

— Проблема ВИЧ-диссидентов, отрицающих существование болезни, по-прежнему стоит очень остро. Вы как-то с этим боретесь?

— Многие ВИЧ-диссиденты мне пишут, что я занимаюсь фигнёй, что ВИЧ не существует и так далее. Сначала я расстраивалась, сейчас уже просто не обращаю на них внимания. Безусловно, они могут влиять на неокрепшие умы, да. Но после того как я общаюсь с людьми, у которых ВИЧ, о диссидентстве не может быть и речи.

Мне было приятно совсем недавно услышать историю женщины, которая открыла свой статус. Человек «с открытым лицом» — это тот человек, который говорит, что у него ВИЧ. Она рассказала о том, что она была ВИЧ-диссидентом и отрицала всё. И потом как изменилась её жизнь и судьба, после того как она поняла, что ВИЧ всё-таки существует. И она жалеет о том упущенном времени и о том, что она считала именно так.

— Сегодня, 1 декабря, — Всемирный день борьбы со СПИДом. Есть ли у вас какой-то месседж, который вы бы хотели адресовать всем причастным?

— Я хотела бы, чтобы как можно больше людей знали свой статус. Сейчас это небольшое количество людей, которые могли что-то подозревать, сделали анализ или сдали тест на ВИЧ и узнали свой статус.

Есть люди, которые подозревают, что у них ВИЧ, но не хотят в это верить, а значит, не хотят сдавать тест, чтобы в этом убедиться. Есть категория людей, которые говорят: «Да что вы, я абсолютно нормальный, здоровый человек, это не может меня никоим образом коснуться». И есть люди, которые даже не подозревают, что в обычной жизни, даже со своим постоянным партнёром они всё равно должны заботиться о своём здоровье и регулярно делать тест на ВИЧ.

«Я бы хотела, чтобы как можно больше людей сдавали тест на ВИЧ»

— Это ваша рекомендация? Вы как посол доброй воли тоже проходите тестирование?

— Я делаю тест на ВИЧ в среднем раз в полгода. Тем более что сейчас облегчилась задача. Появился очень быстрый тест, который можно купить в аптеке и сделать самому. Он делается благодаря слюне. Это снижает для человека возможность того, что кто-то увидит его сдающим анализы, если он этого боится и переживает. То есть ты пошёл в аптеку, купил тест, сделал его дома, и уже по тому, что ты видишь, можешь как-то понимать, как действовать дальше.

Безусловно, на следующий день после близости, которая могла нести за собой последствия, он не покажет, есть у вас ВИЧ или нет. Активация вируса в организме в среднем проходит от трёх до шести месяцев. Поэтому, если была близость, в которой человек не уверен, в идеале пойти в СПИД-центр и проконсультироваться, что сделать. Либо в течение определённого времени несколько раз сделать тест.

В идеале проходить процедуру надо раз в полгода. Можно делать тест и в поликлинике — он бесплатный, конфиденциальный и добровольный.

Да, анонимно ты можешь прийти, добровольно его сделать, тебя никто не заставляет. Но если ты заботишься о своём здоровье, если ты ведёшь себя осознанно по отношению к себе и своему партнёру, то в идеале, конечно, поступать именно так.

— Какое самое абсурдное, дремучее заблуждение?

— ВИЧ в быту не передаётся. Это самое главное. Люди думают, что нельзя пить из одной чашки с человеком, который живёт с ВИЧ. Люди боятся отдавать ребёнка в садик, если вдруг в группе есть ребёнок, живущий с ВИЧ, или его родители (ВИЧ-инфицированы. — RT). Люди боятся обслуживаться у профессионалов, у специалистов, если они живут с ВИЧ.

Это большое заблуждение. Потому что, если человек знает свой статус и если он принимает терапию, во-первых, вирусная нагрузка настолько низкая, что вирус не передаётся, а во-вторых, есть всего три способа передачи ВИЧ: через иглу, от матери к ребёнку и незащищённый половой акт. Всего лишь три способа передачи.

За пять лет, сколько я работаю, я не слышала ни разу, чтобы ВИЧ передавался в быту. Это один из самых распространённых мифов, который мешает людям общаться с людьми, живущими с ВИЧ. И из того выстраивается дискриминация.

«ВИЧ в быту не передаётся»

— Я понимаю, вы не учёный. Но всё же — когда ждать вакцину?

— Мы очень ждём её. Я была в Америке, общалась с людьми, которые тратят огромные деньги на исследования... Все уповают на то, что найдётся вакцина или другой способ, чтобы истребить вирус из организма человека, чтобы эпидемия прекратилась.

Но пока этого не случится — эпидемия в наших руках. Мы можем её контролировать, зная свой статус. А для того чтобы знать свой статус, нужно сделать тест.

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