В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Наряду с распространением ВИЧ среди традиционно уязвимых для ВИЧ групп населения... всё чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами. В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами», — указали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре указали, что за десять месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее в ВОЗ назвали число диагностированных случаев ВИЧ в России в 2018 году.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.