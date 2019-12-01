В ВОЗ назвали число диагностированных случаев ВИЧ в России в 2018 году

Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулёзу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, у скольких людей в России диагностировали ВИЧ в 2018 году.

«Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в 2018 году в европейском регионе было диагностировано более 141 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 61% (почти 86 тыс. — RT) случаев приходятся на Россию.

Вместе с этим он добавил, что в целом в европейском регионе число новых заболевших с каждым годом растёт, но в России рост за последние три года приостановился.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.

29 ноября помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова сообщила, что в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выделят 32 млрд рублей.