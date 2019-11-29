Онищенко рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.
Онищенко рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России
  • РИА Новости

«В этом году у нас выявлено 83 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, это меньше, чем в предыдущие годы. При этом число обследованных в нашей стране на ВИЧ в этом году приближается к 38 млн человек», — заявил он.

По его словам, обследование на ВИЧ — один из основных мировых трендов, поскольку все понимают, что чем раньше инфекция обнаружена, тем раньше человек предупреждён о правильном поведении и тем эффективнее лечение.

«В преддверии Дня борьбы со СПИДом подчеркну: сегодня нам нужно не только сосредоточиться на проблемах самих ВИЧ-инфицированных, хотя это и очень важно. Нам необходимо принимать меры, касающиеся всего нашего общества», — сказал Онищенко.

Как отметил депутат, задача в том, чтобы ВИЧ воспринимали как обычную инфекцию, наподобие тех, с которыми человечество давно и успешно борется.

Ранее помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова сообщила, что в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выделят 32 млрд рублей.

Также progorod43.ru сообщал об акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» в Кировской области.

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