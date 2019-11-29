Минздрав: на борьбу с ВИЧ в 2020 году выделят 32 млрд рублей

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Помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова сообщила, что в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выделят 32 млрд рублей.
Минздрав: на борьбу с ВИЧ в 2020 году выделят 32 млрд рублей
  • РИА Новости

«Мы можем сказать, что в 2019 году эти средства федерального бюджета составляют 27 млрд рублей в рамках бюджетного законодательства, и 32 млрд рублей планируется на 2020 год», — приводит ТАСС её слова.

По словам Габбасовой, средства будут направлены на закупку лекарственных препаратов, средств для диагностики, а также на проведение коммуникационных программ по профилактике ВИЧ.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ в России за январь — октябрь 2019 года на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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