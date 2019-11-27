Минздрав России внёс в правительство проект о ВИЧ-диссидентстве

Министерство здравоохранения России разработало и внесло в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Как отмечается, документ устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.

Как подчеркнули в Минздраве, ВИЧ-отрицание становится всё более серьёзной проблемой в вопросе профилактики инфекции.

По данным проведённого мониторинга, в большинстве регионов регистрируются случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции.

Ожидается, что проект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ, но и поспособствует распространению доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус.

Ранее сообщалось, что количество новых случаев заражения ВИЧ с января по октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.