Минздрав России внёс в правительство проект о ВИЧ-диссидентстве

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Министерство здравоохранения России разработало и внесло в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Минздрав России внёс в правительство проект о ВИЧ-диссидентстве
  • РИА Новости

Как отмечается, документ устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.

Как подчеркнули в Минздраве, ВИЧ-отрицание становится всё более серьёзной проблемой в вопросе профилактики инфекции.

По данным проведённого мониторинга, в большинстве регионов регистрируются случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции.

Ожидается, что проект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ, но и поспособствует распространению доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус.

Ранее сообщалось, что количество новых случаев заражения ВИЧ с января по октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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