Минздрав России внёс в правительство проект о ВИЧ-диссидентстве
- РИА Новости
Как отмечается, документ устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.
Как подчеркнули в Минздраве, ВИЧ-отрицание становится всё более серьёзной проблемой в вопросе профилактики инфекции.
По данным проведённого мониторинга, в большинстве регионов регистрируются случаи отказа от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ-инфекции.
Ожидается, что проект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ, но и поспособствует распространению доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус.
Ранее сообщалось, что количество новых случаев заражения ВИЧ с января по октябрь 2019 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.