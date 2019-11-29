В Кировской области рассказали о расходах на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых

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В УФСИН по Кировской области рассказали, что на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых в регионе было потрачено более 15 млн рублей.
В Кировской области рассказали о расходах на лечение ВИЧ-инфицированных осуждённых
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Как сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, количество ВИЧ-инфицированных осуждённых снизилось на 9,4% по сравнению с 2018 годом. На конец ноября 2019-го в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится более 500 ВИЧ-инфицированных.

В 2019 году были осуществлены централизованные поставки антиретровирусных препаратов для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, на сумму более 15 млн рублей.

Ранее помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова сообщила, что в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выделят 32 млрд рублей.

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