В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о тех, кто не верит в ВИЧ

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RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм о том, как в России появились отрицатели существования ВИЧ.
В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о тех, кто не верит в ВИЧ
  • ©RT

Они убеждают людей, что СПИД не опасен, что положительный тест на ВИЧ — это не повод лечиться, что умирают от лекарств, а не от СПИДа.

«Мы уже встречались с ВИЧ-диссидентами в других эпизодах, а сейчас расскажем о том, как вообще возникли эти идеи и как они распространялись в нашей стране», — говорится в описании фильма.

Во Всемирный день борьбы со СПИДом телеканал RT выпустил фильм, состоящий из удалённых сцен, которые не вошли ни в одну из серий проекта «Эпидемия».

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