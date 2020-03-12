Минфин не планирует повышать ставки по программам льготной ипотеки

Ставки по льготным ипотечным программам для семей с детьми останутся на прежнем уровне даже в случае повышения средней ставки в России, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках... Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства», — цитирует его РИА Новости.

В Минфине напомнили, что в настоящее время ставка на первичном рынке для семей с двумя и более детьми составляет 6%, при этом в некоторых банках она ещё ниже.

Для молодых семей на Дальнем Востоке также действует льготная программа ипотеки по 2%-ной ставке.

«Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тыс. рублей», — добавил Моисеев.

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко ранее допустил повышение ставок по ипотеке на 1—2 процентных пункта из-за падения курса рубля.

В январе глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам в России.

Телеканал «360» также передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил внести поправки в бюджет для реализации программы по снижению ставок ипотечного кредитования для семей с детьми до 3%.