Воробьёв рассказал о реализации программы льготной ипотеки для семей с детьми

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о реализации программы по снижению ставок ипотечного кредитования для семей с детьми до 3%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сейчас вносим поправки в бюджет. Программа начала действовать с 1 января 2020 года. Я дал указание Министерству жилищной политики. В каждом офисе продаж наших строительных компаний, в каждом офисе, где оформляется ипотека, должна быть информация, кому положена скидка. И наш Минстрой должен оказать максимальное содействие, чтобы эта процедура была упрощена», — подчеркнул губернатор.

Уточняется, что у семей сохранятся все федеральные льготы — в том числе маткапитал, который молодые родители могут использовать для погашения первого взноса по ипотеке.

Ранее Воробьёв назвал условия получения льготной ипотеки для семей с детьми.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН также оценил ситуацию с ипотекой в стране.