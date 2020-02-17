Воробьёв назвал условия получения льготной ипотеки для семей с детьми

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях получения льготной ипотеки для семей при рождении первенца.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то его родителям мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», — заявил губернатор.

Уточняется, что семья и ребёнок должны быть зарегистрированы в Московской области и у родителей не должно быть жилья в собственности (семейная пара может снимать квартиру или жить у родителей).

Претендовать на скидку 3% можно, если площадь жилья не превышает 18 кв. м на человека.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.