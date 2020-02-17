Воробьёв назвал условия получения льготной ипотеки для семей с детьми

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях получения льготной ипотеки для семей при рождении первенца.
Воробьёв назвал условия получения льготной ипотеки для семей с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то его родителям мы снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в наших новостройках», — заявил губернатор.

Уточняется, что семья и ребёнок должны быть зарегистрированы в Московской области и у родителей не должно быть жилья в собственности (семейная пара может снимать квартиру или жить у родителей).

Претендовать на скидку 3% можно, если площадь жилья не превышает 18 кв. м на человека.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить