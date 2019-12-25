Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
  • РИА Новости

«Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хорошие показатели, я бы попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать», — сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижения ипотечных ставок до 7—8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе.

9 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Зампред Банка России Ольга Полякова в беседе с «Известиями» прокомментировала перспективы ипотечных ставок в России.

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