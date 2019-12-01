Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых

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Снижения ипотечных ставок до 7—8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых
  • РИА Новости

«Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7—8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — цитирует её ТАСС.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснила заявление ЦБ о приросте ипотеки в 20%.

По её словам, такой показатель обусловлен в первую очередь низким уровнем инфляции в стране, а также переводом застройщиков с долевого строительства на механизм эскроу-счетов.

В конце мая Набиуллина заявила о задаче добиться снижения ставок по ипотеке до 8%.

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