Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых

Снижения ипотечных ставок до 7—8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

«Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7—8% в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — цитирует её ТАСС.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснила заявление ЦБ о приросте ипотеки в 20%.

По её словам, такой показатель обусловлен в первую очередь низким уровнем инфляции в стране, а также переводом застройщиков с долевого строительства на механизм эскроу-счетов.

В конце мая Набиуллина заявила о задаче добиться снижения ставок по ипотеке до 8%.