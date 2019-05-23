Набиуллина назвала реальным достижение ставок по ипотеке в 8%

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе назвала реальным достижение ставок по ипотеке в 8%.
Набиуллина назвала реальным достижение ставок по ипотеке в 8%
  • РИА Новости

«Ставка в 8% (по ипотечному кредитованию. — RT) — задача такая поставлена», — цитирует ТАСС Набиуллину.

По её словам, эта ставка зависит от двух факторов: макроэкономической стабильности и специфических рисков для ипотечного кредитования.

«На наш взгляд, задача реальная, насколько это будет в 2021 году, я сейчас не могу сказать, что это точно гарантировано», — добавила глава ЦБ.

В апреле газета «Известия» сообщала, что семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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