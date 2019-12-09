Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

«Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека», — сказал Медведев на встрече в вице-премьерами. Его слова приводит ТАСС.

Данные меры направлены на поддержку людей, который строят или покупают жильё на Дальнем Востоке.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство для снижения ставки ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей.

Глава государства одобрил идею запустить специальную ипотечную программу на пленарном заседании ВЭФ.

Цель данной программы — привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эту идею.