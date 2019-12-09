Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
- РИА Новости
«Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека», — сказал Медведев на встрече в вице-премьерами. Его слова приводит ТАСС.
Данные меры направлены на поддержку людей, который строят или покупают жильё на Дальнем Востоке.
В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство для снижения ставки ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей.
Глава государства одобрил идею запустить специальную ипотечную программу на пленарном заседании ВЭФ.
Цель данной программы — привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эту идею.