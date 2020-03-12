В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках

Сложившаяся в мире ситуация является причиной внесения поправки депутата Госдумы Валентины Терешковой о количестве президентских сроков. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он указал, что в итоге с аргументацией Терешковой согласился президент Владимир Путин.

«Это была суть инициативы Терешковой. Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна», — заявил он.

По его словам, многие страны мира, «находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг», но Россия в особенности.

«В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути», — добавил он.

Как указал представитель Кремля, в такие непростые годы «имеет огромное значение стабильность власти, твёрдость власти, последовательность власти».

«И, по всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, когда она выступала. По крайней мере, то, что мы слышали. Это была её аргументация, с которой согласился президент Путин», — подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что президент Владимир Путин изменил свою точку зрения по количеству президентских сроков из-за ситуации вокруг России, пресс-секретарь ответил утвердительно.

Он также пояснил, что под турбулентностью имеется в виду коронавирус, несущий «весьма глубокие» последствия для мировой экономики, а также в целом набор «некоторых признаков возможной рецессии, которая может быть где-то на горизонте».

«Это и совокупность острых конфликтов региональных, которые также оказывают влияние. Это действия различных стран, которые идут вразрез с международным правом, в том числе и действия, направленные на введение рестрикции в отношении третьих стран. Имеется в виду именно это», — уточнил Песков.

В ходе общения с журналистами он также ответил на вопрос о возможности выдвижения Путина на выборы в 2024 году, напомнив, что президент, выступая в Госдуме, сказал, «что ещё куча времени до 2024 года».

10 марта нижняя палата парламента приняла во втором чтении проект об изменении Конституции, в том числе предложенную Валентиной Терешковой поправку, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых выборах.

Позднее законопроект был принят депутатами в третьем чтении, после чего одобрен Советом Федерации.