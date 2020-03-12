Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

Представитель Кремля напомнил, что «поправка о возможности Путина выставления своей кандидатуры на выборах президента в 2024 году не будет голосоваться».

«Отдельно поправки не голосуются, голосуется пакет поправок к Конституции… Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года», — сказал он.

Как указал Песков, в ходе выступления Путин «наоборот, сказал, что ещё куча времени до 2024 года».

«И предстоит напряжённая работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают», — добавил он.

Он подчеркнул, что «не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать».

«Он находится в начальной стадии своего президентского срока, а по 2024 году, завершая своё выступление, Путин сказал: «Будет 2024 год — тогда посмотрим», — заявил он.

10 марта Госдума приняла во втором чтении проект закона об изменении Конституции, в том числе предложенную Валентиной Терешковой поправку, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых выборах.

Позднее законопроект был принят депутатами в третьем чтении, после чего одобрен Советом Федерации.

Как отмечал сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников, норма об отмене ограничения на число президентских сроков для действующего лидера касается конкретной ситуации.