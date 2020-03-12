Более 1000 петербуржцев находятся под наблюдением из-за COVID-19
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- РИА Новости
Отмечается, что специалистами проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди прилетевших из стран — эпицентров заражения COVID-19.
«Каждый такой пациент проходит обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что за всё время эпидемии в инфекционные больницы Санкт-Петербурга с признаками ОРВИ доставлены 234 человека. При этом 108 пациентов, в числе которых пятеро детей, находятся на стационарном лечении.
На данный момент в городе зарегистрировано два случая инфицирования, заболевшие прибыли из Италии.
Ранее в Петербурге рассказали о работе нового центра диагностики коронавируса.