Более 1000 петербуржцев находятся под наблюдением из-за COVID-19

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В Санкт-Петербурге под медицинским наблюдением из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 находится 1231 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Более 1000 петербуржцев находятся под наблюдением из-за COVID-19
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Отмечается, что специалистами проводится ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди прилетевших из стран — эпицентров заражения COVID-19.

«Каждый такой пациент проходит обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что за всё время эпидемии в инфекционные больницы Санкт-Петербурга с признаками ОРВИ доставлены 234 человека. При этом 108 пациентов, в числе которых пятеро детей, находятся на стационарном лечении.

На данный момент в городе зарегистрировано два случая инфицирования, заболевшие прибыли из Италии.

Ранее в Петербурге рассказали о работе нового центра диагностики коронавируса.

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