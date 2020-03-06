В Петербурге рассказали о работе нового центра диагностики коронавируса

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Исполняющий обязанности заведующего лаборатории особо опасных вирусологических исследований Константин Агапов рассказал о способах диагностики коронавируса в новом центре в Санкт-Петербурге.
В Петербурге рассказали о работе нового центра диагностики коронавируса
  • Reuters

«Приём материала осуществляется в заразном блоке. В этом блоке люди работают в противочумных костюмах. Он максимально защищён, имеет независимые вентиляционные системы. Материал оттуда поступает только в обеззараженном виде. Мы находимся в зоне, куда инфицированный материал не поступает. А когда материал обеззаражен, он поступает в зону исследований», — пояснил Агапов в беседе с ОТР.

Отмечается, что в центре используют тест-системы, разработанные новосибирскими учёными, которые позволяют выявить вирус у пациента даже на начальной стадии заражения.

Ранее начальник отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, что в Санкт-Петербурге начал работать центр диагностики коронавируса.

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