Ещё одну больницу в Петербурге подключили к проверке пациентов на коронавирус
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Как сообщает kp.ru, об этом стало известно на совещании с вице-губернатором Олегом Эргашевым.
«Нововведение касается пациентов, прибывших из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе Смольного.
Там уточнили, что во Введенскую больницу таких граждан будут направлять с 6 марта.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.