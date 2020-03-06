Ещё одну больницу в Петербурге подключили к проверке пациентов на коронавирус

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Пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса будут направлять в Санкт-Петербурге не только в Боткинскую, но и во Введенскую больницу.
Ещё одну больницу в Петербурге подключили к проверке пациентов на коронавирус
  • © Hao Yuan/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает kp.ru, об этом стало известно на совещании с вице-губернатором Олегом Эргашевым.

«Нововведение касается пациентов, прибывших из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе Смольного.

Там уточнили, что во Введенскую больницу таких граждан будут направлять с 6 марта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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