В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«По данным на 07:30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран», — сообщили РИА Новости в городском Комитете по здравоохранению.
Ранее стало известно, что случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, по последним данным, зафиксированы в 79 странах. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Всего в мире подтверждено 95 270 случаев заражения коронавирусом. В том числе в Китае — 80 565 случаев, в Республике Корея — 5766 случаев, в Италии — 3089 случаев и в Иране — 2922 случая.