В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа

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Более 60 человек, которые приехали в Санкт-Петербург из-за границы, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина.
В Петербурге на коронавирус проверяют более 60 приехавших из-за рубежа
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«По данным на 07:30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран», — сообщили РИА Новости в городском Комитете по здравоохранению.

Ранее стало известно, что случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, по последним данным, зафиксированы в 79 странах. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Всего в мире подтверждено 95 270 случаев заражения коронавирусом. В том числе в Китае — 80 565 случаев, в Республике Корея — 5766 случаев, в Италии — 3089 случаев и в Иране — 2922 случая.

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