Роспотребнадзор дал советы работодателям по профилактике коронавируса
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- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости», в первую очередь специалисты советуют обратить внимание на дезинфекцию рук с помощью антисептиков или специальных салфеток.
Кроме того, по данным ведомства, следует контролировать температуру тела, а при её повышении отстранить сотрудника от работы.
Также следует обеспечить постоянную качественную уборку и регулярное проветривание офисов.
В столовых необходимо обеспечить сотрудников одноразовой посудой, а посуду многократного использования мыть в посудомоечных машинах с помощью дезинфицирующих средств.
Роспотребнадзор также рекомендует запретить сотрудникам принимать пищу на рабочем месте.
Ранее власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом.
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