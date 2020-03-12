Роспотребнадзор дал советы работодателям по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса среди работников.

Как сообщают «Невские новости», в первую очередь специалисты советуют обратить внимание на дезинфекцию рук с помощью антисептиков или специальных салфеток.

Кроме того, по данным ведомства, следует контролировать температуру тела, а при её повышении отстранить сотрудника от работы.

Также следует обеспечить постоянную качественную уборку и регулярное проветривание офисов.

В столовых необходимо обеспечить сотрудников одноразовой посудой, а посуду многократного использования мыть в посудомоечных машинах с помощью дезинфицирующих средств.

Роспотребнадзор также рекомендует запретить сотрудникам принимать пищу на рабочем месте.

Ранее власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом.

Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях.