Роспотребнадзор дал советы работодателям по профилактике коронавируса

Короткая ссылка
Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса среди работников.
Роспотребнадзор дал советы работодателям по профилактике коронавируса
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», в первую очередь специалисты советуют обратить внимание на дезинфекцию рук с помощью антисептиков или специальных салфеток.

Кроме того, по данным ведомства, следует контролировать температуру тела, а при её повышении отстранить сотрудника от работы.

Также следует обеспечить постоянную качественную уборку и регулярное проветривание офисов.

В столовых необходимо обеспечить сотрудников одноразовой посудой, а посуду многократного использования мыть в посудомоечных машинах с помощью дезинфицирующих средств.

Роспотребнадзор также рекомендует запретить сотрудникам принимать пищу на рабочем месте.

Ранее власти Москвы объявили о ряде мер из-за ситуации с коронавирусом.

Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить