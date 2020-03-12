В России предложили ввести должность омбудсмена по вопросам экологии

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Александра Рыкова
Должность омбудсмена по экологическим вопросам предложили ввести в регионах России. С такой инициативой выступили представители Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Копия обращения общественников в адрес министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести должность омбудсмена по вопросам экологии
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Такая мера должна стать одним из пунктов федерального проекта межрегионального экологического сотрудничества «Экология макрорегионов», который предлагают разработать и запустить в ВООП.

На сегодняшний день в России выделено 12 макрорегионов, каждый из которых включает несколько субъектов. Как сказано в тексте обращения, экологический омбудсмен должен появиться в каждом макрорегионе, а для их координации такая должность может быть введена и на федеральном уровне.

Взаимодействие между регионами по вопросам защиты окружающей среды поможет, в частности, более эффективно выполнять задачи нацпроекта «Экология», считают в ВООП.

«Полагаем, что настоящее программное предложение может помочь как улучшению качества жизни и экологического самочувствия россиян на местах, так и усилению нарративной экологической инициативы в субъектах страны, общему расширению целеполагания государственной политики в сфере экологии и экономики», — сообщает в письме член центрального совета ВООП Тимур Усманов.

Ранее в Минприроды рассказали о ходе реализации нацпроекта «Экология».

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