В России предложили ввести должность омбудсмена по вопросам экологии
- Pixabay
Такая мера должна стать одним из пунктов федерального проекта межрегионального экологического сотрудничества «Экология макрорегионов», который предлагают разработать и запустить в ВООП.
На сегодняшний день в России выделено 12 макрорегионов, каждый из которых включает несколько субъектов. Как сказано в тексте обращения, экологический омбудсмен должен появиться в каждом макрорегионе, а для их координации такая должность может быть введена и на федеральном уровне.
Взаимодействие между регионами по вопросам защиты окружающей среды поможет, в частности, более эффективно выполнять задачи нацпроекта «Экология», считают в ВООП.
«Полагаем, что настоящее программное предложение может помочь как улучшению качества жизни и экологического самочувствия россиян на местах, так и усилению нарративной экологической инициативы в субъектах страны, общему расширению целеполагания государственной политики в сфере экологии и экономики», — сообщает в письме член центрального совета ВООП Тимур Усманов.
Ранее в Минприроды рассказали о ходе реализации нацпроекта «Экология».