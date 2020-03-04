В WWF напомнили, что можно сделать для сохранения дикой природы

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Директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков напомнил, что можно сделать для спасения дикой природы.
В WWF напомнили, что можно сделать для сохранения дикой природы
  • РИА Новости

«По данным индекса живой планеты, с помощью которого оцениваются масштабы влияния человека на дикую природу, численность популяций позвоночных сократилась в среднем на 60% чуть более чем за 40 лет — с 1970-го по 2014 год», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, главные угрозы напрямую связаны с деятельностью людей.

В WWF советуют не пользоваться одноразовыми средствами и посудой, давать вторую жизнь вещами и по возможности меньше летать на самолётах. Рекомендуется экономить ресурсы, в том числе воду и бензин.

Ранее Горшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о главных угрозах для белых медведей.

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