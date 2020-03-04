В WWF напомнили, что можно сделать для сохранения дикой природы

Директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков напомнил, что можно сделать для спасения дикой природы.

«По данным индекса живой планеты, с помощью которого оцениваются масштабы влияния человека на дикую природу, численность популяций позвоночных сократилась в среднем на 60% чуть более чем за 40 лет — с 1970-го по 2014 год», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, главные угрозы напрямую связаны с деятельностью людей.

В WWF советуют не пользоваться одноразовыми средствами и посудой, давать вторую жизнь вещами и по возможности меньше летать на самолётах. Рекомендуется экономить ресурсы, в том числе воду и бензин.

Ранее Горшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о главных угрозах для белых медведей.