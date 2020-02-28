Эксперт рассказал о главных угрозах для белых медведей

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Директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков рассказал о главных угрозах для белых медведей.
Эксперт рассказал о главных угрозах для белых медведей
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что это браконьерство и потеря мест обитания.

«Необходимо защитить места обитания белого медведя, создавая новые особо охраняемые природные территории, усилить контроль над браконьерством и работать над предотвращением конфликтов между белыми медведями и человеком», — заявил Горшков.

В частности, в России работает «Медвежий патруль», в котором участвуют волонтёрские группы. По словам эксперта, проект будут развивать и дальше.

Как отметил Горшков, Международный день полярного медведя, который отмечается 27 февраля, является поводом привлечь внимание к проблемам Арктики, рассказать об угрозах дикой природе и о том, что можно сделать для её спасения.

Ранее эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин прокомментировал рост количества медведей в России.

НСН сообщала, что открытие соколиного центра «Камчатка» запланировано на 2021 год.

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