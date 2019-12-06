Эксперт прокомментировал рост количества медведей в России

Эксперт Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост количества медведей в России.

По его словам, на данный момент общая численность бурого медведя на Земле оценивается в 250 тыс., из них 200 тыс. находятся на территории России. Отмечено повышенное развитие популяции, что приводит к проблемам с кормовой базой. Похожая ситуация и с белыми медведями.

«Но как виду белому медведю пока ничего не угрожает. Их численность колеблется, как численность любых животных. Опасность заключается только в изменении его среды обитания, тому причиной — потепление, которое является фактом», — сказал Кулагин.

По его словам, белые медведи хорошо охраняются, и случаи браконьерства чрезвычайно редки.

Одним из факторов сохранения популяции эксперт также назвал зоопарки.

Ранее НСН сообщала, что открытие соколиного центра «Камчатка» запланировано на 2021 год.