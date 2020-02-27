Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

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Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Сообщается, что курирование общих вопросов реализации нацпроектов возложено на Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко.

Куратором здравоохранения, образования, демографии и науки стала Татьяна Голикова, а демографии, культуры и цифровой экономики — Дмитрий Чернышенко.

Марат Хуснуллин будет курировать проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», Виктория Абрамченко — «Экология».

За Андреем Белоусовым закреплено малое и среднее предпринимательство, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя ход реализации нацпроектов, отметил, что сделано не всё. Так, по его словам, из 38 задач, которые ставились на год, исполнено только 26.

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