Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что курирование общих вопросов реализации нацпроектов возложено на Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко.

Куратором здравоохранения, образования, демографии и науки стала Татьяна Голикова, а демографии, культуры и цифровой экономики — Дмитрий Чернышенко.

Марат Хуснуллин будет курировать проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», Виктория Абрамченко — «Экология».

За Андреем Белоусовым закреплено малое и среднее предпринимательство, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт.

Ранее президент Владимир Путин, комментируя ход реализации нацпроектов, отметил, что сделано не всё. Так, по его словам, из 38 задач, которые ставились на год, исполнено только 26.