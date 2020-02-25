Путин оценил ход реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход реализации национальных проектов.

«Действительно, не всё сделано: из 38 задач, которые ставились на этот год, 26 исполнено, остальные — нет», — заявил российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент также согласился, что россияне «в чём-то не почувствовали» положительного эффекта от нацпроектов.

Он отметил, что «важно не то, чтобы люди знали (о нацпроектах. — RT), а чтобы реально чувствовали на себе (улучшения. — RT)».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов. Он добавил, что любое затягивание сроков будет считать недопустимым.

Мишустин назвал решение о переносе неиспользуемых средств с 2019 года на 2020-й исключительным. По его словам, в России будет создана информационно-аналитическая система, чтобы отслеживать реализацию нацпроектов.

В конце января Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.