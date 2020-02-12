В России создадут систему мониторинга за реализацией нацпроектов
- РИА Новости
«Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн», — цитирует ТАСС главу правительства.
Как отметил Мишустин, для этого создадут «информационно-аналитическую систему мониторинга реализации национальных проектов».
По его словам, она интегрирует данные практически всех ведомств.
В конце января Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.