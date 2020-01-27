Мишустин поручил провести ревизию работы по реализации нацпроектов

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.
Мишустин поручил провести ревизию работы по реализации нацпроектов
  • © Kremlin Pool/Global Look Press
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее поручение Мишустин сделал в ходе первого совещания с заместителями главы правительства, где обсуждались вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию.

Ранее Мишустин назвал исполнение послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию основным приоритетом правительства.

Также премьер-министр поручил до 20 февраля представить правительству предложения по реализации национальных проектов на период до 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить