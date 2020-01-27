Мишустин поручил провести ревизию работы по реализации нацпроектов

Российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее поручение Мишустин сделал в ходе первого совещания с заместителями главы правительства, где обсуждались вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному собранию.

Ранее Мишустин назвал исполнение послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию основным приоритетом правительства.

Также премьер-министр поручил до 20 февраля представить правительству предложения по реализации национальных проектов на период до 2024 года.