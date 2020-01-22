Мишустин поручил представить предложения по нацпроектам до 20 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить правительству предложения по реализации национальных проектов на период до 2024 года.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минэкономразвития России... подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в правительство России предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года», — говорится в распоряжении.

Главам федеральных органов исполнительной власти также поручено до 28 февраля подготовить предложения по внесению изменений в государственные программы.

Ранее Мишустин назвал исполнение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию основным приоритетом правительства.

Глава государства, в свою очередь, заявил об огромных планах по развитию национальных проектов.

Министерство финансов России назвало предварительные данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2020 года. Отмечается, что, согласно предварительным данным, расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнены на 91,4%, они составили 1,6 трлн рублей.