Путин заявил об огромных планах по развитию нацпроектов
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- РИА Новости
Во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге он напомнил, что в начале 2000-х годов армии и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, а предприятия по полгода не платили зарплату.
Президент отметил, что российская экономика выросла практически в два раза и существенным образом подросли доходы населения.
«Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это всё видим и будем работать», — приводит его слова РИА Новости.
Глава государства добавил, что на решение этих сложностей направлены его предложения, которые были изложены в послании Федеральному собранию.
«Но это, конечно, далеко не всё, что мы планируем делать. У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития», — сказал он.
15 января Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Президент России уделил много внимания вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.