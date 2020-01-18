Путин заявил об огромных планах по развитию нацпроектов

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Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения, озвученные в его послании Федеральному собранию, — это «далеко не всё, что планируется сделать», есть «огромные планы по развитию национальных проектов».
Путин заявил об огромных планах по развитию нацпроектов
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге он напомнил, что в начале 2000-х годов армии и пенсионерам не выплачивали денежное содержание, а предприятия по полгода не платили зарплату.

Президент отметил, что российская экономика выросла практически в два раза и существенным образом подросли доходы населения.

«Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это всё видим и будем работать», — приводит его слова РИА Новости.

Глава государства добавил, что на решение этих сложностей направлены его предложения, которые были изложены в послании Федеральному собранию.

«Но это, конечно, далеко не всё, что мы планируем делать. У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития», — сказал он.

15 января Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Президент России уделил много внимания вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.

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