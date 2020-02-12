Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов.

«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает», — сказал он на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Его слова приводит ТАСС.

Председатель правительства также отметил: «Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым».

Он назвал решение о переносе неиспользуемых средств с 2019 года на 2020 год исключительным.

«В этом году такого быть не должно», — указал он.

В ходе заседания Мишустин также сообщил, что в России будет создана информационно-аналитическая система, чтобы отслеживать реализацию нацпроектов.

В конце января Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.