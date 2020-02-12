Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов.
Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам
  • РИА Новости

«Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает», — сказал он на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Его слова приводит ТАСС.

Председатель правительства также отметил: «Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым».

Он назвал решение о переносе неиспользуемых средств с 2019 года на 2020 год исключительным.

«В этом году такого быть не должно», — указал он.

В ходе заседания Мишустин также сообщил, что в России будет создана информационно-аналитическая система, чтобы отслеживать реализацию нацпроектов.

В конце января Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить