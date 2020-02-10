На нацпроекты в Татарстане планируют направить 25 млрд рублей в 2020 году

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На реализацию национальных проектов в Татарстане планируют направить 24,9 млрд рублей в 2020 году.
На нацпроекты в Татарстане планируют направить 25 млрд рублей в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии республиканского Минэкономики, передаёт «Реальное время».

Из федерального бюджета должно поступить 17,1 млрд рублей, из регионального — 7,8 млрд рублей.

На строительство социальной и инженерной инфраструктуры выделят около 50 млрд рублей, на развитие транспортной инфраструктуры — 42,9 млрд рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что на реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей в 2020 году.

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