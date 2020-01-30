В Минприроды рассказали о ходе реализации нацпроекта «Экология»

В рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году были выполнены основные цели по очистке и восстановлению водных объектов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минприроды.

В частности, к концу прошлого года было восстановлено 34,4 км водных объектов Нижней Волги.

Эти мероприятия включили в себя расчистку водных объектов в Волгоградской и Астраханской областях, а также уничтожение лишней растительности в каналах, предназначенных для нереста рыб.

Также, по информации пресс-службы ведомства, площадь восстановленных озёр и водохранилищ в разных субъектах России в прошлом году составила 3,17 тыс. га, рек — 215,7 га. Среди прочего была проведена экологическая реабилитация реки Воронеж в Липецкой области и реки Баньки на территории городского округа Красногорск в Московской области.

«В 2019 году проведено 8,6 тыс. мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов в 85 субъектах Российской Федерации, в которых приняли участие 934 тыс. человек, протяжённость очищенной прибрежной полосы составила более 24 тыс. км», — добавили в пресс-службе Минприроды.

Также в министерстве указали, что в 2019 году на выполнение целей нацпроекта «Экология» было привлечено 70 млрд рублей частных инвестиций.

Ранее в Минфине России оценили исполнение расходов на реализацию нацпроектов.