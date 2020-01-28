В Сочи зафиксировали 548 случаев незаконного сброса сточных вод в море в 2019 году

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Специалисты МУП «Водосток» в 2019 году нашли 548 нарушений природоохранного законодательства — незаконного сброса сточных вод в Чёрное море.
В Сочи зафиксировали 548 случаев незаконного сброса сточных вод в море в 2019 году
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии, почти в половине случаев составлены протоколы и выписаны штрафы.

Кроме того, специалисты зафиксировали 750 км бесхозных ливневых систем.

В настоящее время 250 км ливнёвок находятся в муниципальной собственности, ещё 350 км город готовится принять на баланс в ближайшие месяцы.

В мэрии напомнили, что Сочи — первый муниципалитет в крае, где реализован и работает тариф на отведение сточных вод в ливневую канализацию.

Ранее ФАН сообщало, что в Татарстане заявили о планах по строительству новых сооружений для очистки Волги.

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