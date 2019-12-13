В Татарстане заявили о планах по строительству новых сооружений для очистки Волги

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский в беседе с ФАН рассказал, что первые модернизированные сооружения для очистки Волги будут построены в этом году.

Модернизация будет проходить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

«Только в комплексе мы сможем очистить стоки, которые поступают в Волгу. Каждый маленький или крупный объект вносит свою лепту в общий показатель. В результате строительства объём очищенных сточных вод составит 365 тыс. кубометров в год», — подчеркнул он.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, устаревшие очистные сооружения перестали справляться с нагрузкой ещё пять лет назад.

Предварительная стоимость реконструкции — 148 млн руб. Из них 81% — средства из федерального бюджета и 19% — из регионального.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде собрали свыше 600 литров нефтепродуктов.