В Татарстане заявили о планах по строительству новых сооружений для очистки Волги

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Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский в беседе с ФАН рассказал, что первые модернизированные сооружения для очистки Волги будут построены в этом году.
В Татарстане заявили о планах по строительству новых сооружений для очистки Волги
  • © Мария Ващук
  • РИА Новости

Модернизация будет проходить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

«Только в комплексе мы сможем очистить стоки, которые поступают в Волгу. Каждый маленький или крупный объект вносит свою лепту в общий показатель. В результате строительства объём очищенных сточных вод составит 365 тыс. кубометров в год», — подчеркнул он.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, устаревшие очистные сооружения перестали справляться с нагрузкой ещё пять лет назад.

Предварительная стоимость реконструкции — 148 млн руб. Из них 81% — средства из федерального бюджета и 19% — из регионального.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде собрали свыше 600 литров нефтепродуктов.

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