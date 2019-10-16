С поверхности Волги в Нижнем Новгороде собрали более 600 литров нефтепродуктов
- © Евгения Новоженина
- РИА Новости
Как заявил замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов, мэр Владимир Панов обратился в главе региона Глебу Никитину с просьбой предоставить средства из резервного фонда областного правительства для ликвидации загрязнения в акватории реки.
В МКУ ГОЧС уточнили, что полное обследование территории низины должно закончиться в декабре. По результатам обследования планируется определить границы загрязнённых участков и дать рекомендации по их рекультивации.
Ранее советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».