С поверхности Волги в Нижнем Новгороде собрали более 600 литров нефтепродуктов

С поверхности Волги в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде собрали свыше 600 литров нефтепродуктов, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как заявил замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов, мэр Владимир Панов обратился в главе региона Глебу Никитину с просьбой предоставить средства из резервного фонда областного правительства для ликвидации загрязнения в акватории реки.

В МКУ ГОЧС уточнили, что полное обследование территории низины должно закончиться в декабре. По результатам обследования планируется определить границы загрязнённых участков и дать рекомендации по их рекультивации.

Ранее советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».