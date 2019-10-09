В Росводресурсах рассказали об акции «Вода России»

Советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о Всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».

«С 2014 года акция росла из года в год. Она была устроена, чтобы не столько убирать мусор, сколько заставить людей по-другому думать. Мы убираем колоссальное количество мусора», — заявил он.

По его словам, в 2019 году статистику ещё не подвели, но уже можно сказать, что с мая по октябрь собрано более 1,5 млн мешков мусора.

В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.