В Росводресурсах рассказали об акции «Вода России»

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Советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Илья Разбаш в беседе с НСН рассказал о Всероссийской акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода России».
В Росводресурсах рассказали об акции «Вода России»
  • РИА Новости

«С 2014 года акция росла из года в год. Она была устроена, чтобы не столько убирать мусор, сколько заставить людей по-другому думать. Мы убираем колоссальное количество мусора», — заявил он.

По его словам, в 2019 году статистику ещё не подвели, но уже можно сказать, что с мая по октябрь собрано более 1,5 млн мешков мусора.

В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.

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