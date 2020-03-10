Диетолог рассказала о полезных свойствах картофеля

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Профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва рассказала о некоторых свойствах картофеля.
Диетолог рассказала о полезных свойствах картофеля
  • Pixabay

По её словам, пользу организму приносит даже сырой картофель.

«Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например, после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажнённость кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни. Также используют для лечения ЛОР-органов, верхних отделов пищеварительного тракта», — отметила Маргарита Королёва в беседе с радио Sputnik.

Она также добавила, что свойства картофеля зависят не только от условий выращивания, но и от хранения собранных клубней.

Специалист уточнила, что для сохранения полезных свойств продукт необходимо хранить в холодильнике.

Ранее портал Nation News сообщал, что врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время.

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