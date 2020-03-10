Диетолог рассказала о полезных свойствах картофеля
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По её словам, пользу организму приносит даже сырой картофель.
«Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например, после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажнённость кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни. Также используют для лечения ЛОР-органов, верхних отделов пищеварительного тракта», — отметила Маргарита Королёва в беседе с радио Sputnik.
Она также добавила, что свойства картофеля зависят не только от условий выращивания, но и от хранения собранных клубней.
Специалист уточнила, что для сохранения полезных свойств продукт необходимо хранить в холодильнике.
Ранее портал Nation News сообщал, что врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время.