В России могут обязать врачей сообщать Росгвардии о здоровье владельцев оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал в интервью «Российской газете» о законопроекте, который обяжет врачей сообщать ведомству о здоровье владельцев оружия.

«Уже разработан и проходит согласование законопроект, направленный на совершенствование системы медицинского освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение, в котором предусматривается механизм межведомственного электронного взаимодействия Минздрава России и Росгвардии», — сказал он.

Отмечается, что соответствующие медицинские сведения будут направляться в ведомство Минздравом России, что «избавит граждан от обязанности лично предоставлять медицинские заключения» в территориальные органы ведомства.

Также Золотов добавил, что в настоящий момент между медкомиссиями на право владения оружием проходит пять лет, а за это время здоровье человека может сильно измениться.

«Обязанность медучреждений информировать Росгвардию об изменении статуса владельца оружия в связи с получением им какого-либо заболевания не установлена», — указал он, отметив необходимость нахождения взаимоприемлемого решения данной ситуации.

Ранее Золотов заявил, что в России могут создать цифровую платформу по выдаче лицензий на оружие.