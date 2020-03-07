В России могут создать цифровую платформу по выдаче лицензий на оружие
- РИА Новости
«Они предусматривают создание в 2019—2021 годах федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами», — заявил он в интервью «Российской газете».
По словам главы Росгвардии, этот проект основывается на передовых отечественных программных и аппаратных решениях.
«Во-первых, создаётся единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия», — отметил Золотов.
Кроме того, проект предусматривает переход на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений на ношение оружия.
«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — пояснил он.
Ранее Золотов рассказал о законодательных изменениях в части оборота оружия, который предусматривает полный запрет на производство списанного оружия, его перепродажу и дарение.