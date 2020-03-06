В Росгвардии рассказали о законодательных изменениях в части оборота оружия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о законодательных изменениях в части оборота оружия.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что каждый случай применения в России зарегистрированного оружия тщательно разбирается специалистами Росгвардии.

«После нападения так называемого керченского стрелка мы провели большую работу по ревизии законодательства, регулирующего оборот оружия, проанализировали состояние деятельности наших подразделений лицензионно-разрешительной работы», — заявил Золотов.

По его словам, состоялись консультации с парламентариями, коллегами из взаимодействующих структур, представителями профессионального сообщества.

В результате подготовлен пакет законопроектов с конкретными мерами. К примеру, планируется установить практически полный запрет на производство списанного оружия, его перепродажу и дарение.

«Вводятся нормы, запрещающие хранение принадлежащего юридическим лицам оружия в местах, не оборудованных охранной сигнализацией, а для граждан установка сигнализации понадобится, если количество находящегося во владении огнестрельного оружия превысит пять единиц», — сказал глава Росгвардии.

Он добавил, что исключение будет сделано только для тех, для кого охота — средство обеспечения ведения традиционного образа жизни.