Италия, Германия и Греция выполнят наблюдательный полёт над Россией
Об этом информирует РИА Новости.
«В рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полёт над территорией России на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — сказал Рыжков.
Отмечается, что при полёте по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
Ранее в США оценили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.