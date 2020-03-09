Италия, Германия и Греция выполнят наблюдательный полёт над Россией

Совместная миссия Италии, Германии и Греции с 9 по 13 марта выполнит наблюдательный полёт над Россией, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Об этом информирует РИА Новости.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полёт над территорией России на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — сказал Рыжков.

Отмечается, что при полёте по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Ранее в США оценили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.