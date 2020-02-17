США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией

Совместная миссия США, Эстонии и Литвы с 17 по 21 февраля выполнит наблюдательный полёт над Россией и Белоруссией, а российские специалисты — над Грецией, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики», — заявил Рыжков.

По его словам, США, Эстония и Литва, в свою очередь, проведут полёт с аэродрома Кубинка над территорией групп государств-участников — Белоруссии и России — на шведском самолёте наблюдения СААБ-340.

Как уточняется, во время полёта по согласованному маршруту специалисты из России на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Ранее Рыжков сообщил, что в рамках Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией России с 10 по 14 февраля.