Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Северного Ледовитого океана.

Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что продолжительность полётного задания составила более 16 часов, также во время полёта ракетоносцы выполнили дозаправку топливом в воздухе.

В ведомстве подчеркнули, что «все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

В октябре два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей.