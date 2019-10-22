Российские Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем
- РИА Новости
Как сообщили в Минобороны России, во время полёта бомбардировщики сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолётом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС.
Также на отдельных участках маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.
В оборонном ведомстве России подчеркнули, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Ранее сообщалось о планах военнослужащих России провести наблюдательные полёты над США и Польшей.
Отмечалось, что наблюдательный полёт на российском самолёте Aн-30Б над Польшей будет выполняться в период с 21 по 25 октября, а над территорией США полёт будет проводиться на российском самолёте Ту-154М-ЛК-1 в период с 21 по 26 октября.