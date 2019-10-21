Россия проведёт наблюдательные полёты над США и Польшей в октябре

Короткая ссылка
Военнослужащие России планируют провести наблюдательные полёты над Соединёнными Штатами и Польшей в октябре.

Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

Отмечается, что наблюдательный полёт на российском самолёте Aн-30Б над Польшей будет выполняться в период с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава, максимальная дальность полёта составит 1400 километров.

Над территорией США полёт будет проводится на российском самолёте Ту-154МЛК-1 в период с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Его максимальная дальность составит 5130 километров.

Полёты будут выполняться по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, при этом специалисты каждой принимающей стороны будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, которые предусмотрены договором.

Также в Минобороны сообщили, что США заявили 21 наблюдательный полёт на 2020 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить