Россия проведёт наблюдательные полёты над США и Польшей в октябре

Военнослужащие России планируют провести наблюдательные полёты над Соединёнными Штатами и Польшей в октябре.

Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

Отмечается, что наблюдательный полёт на российском самолёте Aн-30Б над Польшей будет выполняться в период с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава, максимальная дальность полёта составит 1400 километров.

Над территорией США полёт будет проводится на российском самолёте Ту-154МЛК-1 в период с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Его максимальная дальность составит 5130 километров.

Полёты будут выполняться по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, при этом специалисты каждой принимающей стороны будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, которые предусмотрены договором.

Также в Минобороны сообщили, что США заявили 21 наблюдательный полёт на 2020 год.