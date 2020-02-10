США и Украина проведут наблюдательный полёт над Россией

Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что в рамках Международного договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией России с 10 по 14 февраля.

Об этом информирует газета вооружённых сил России «Красная звезда».

Отмечается, что наблюдательный полёт будет осуществляться на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка.

Как уточняется, во время полёта по согласованному маршруту специалисты России на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Ранее сообщалось, что ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.