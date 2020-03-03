В США оценили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

США отмечают положительные моменты сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Соединённые Штаты продолжают быть участниками Договора по открытому небу. Мы продолжаем совершать полёты, согласовали все наши планы по полётам. И мы, и все наши союзники, и русские», — приводит ТАСС его слова.

Гилмор уточнил, что недавний полёт вблизи Калининграда, который считался камнем преткновения для России и США, прошел в атмосфере сотрудничества.

Дипломат также заявил, что США ожидают от России строгого соблюдения обязательство по ДОН.

В феврале сообщалось, что специалисты из Канады, США и Норвегии намерены выполнить наблюдательный полёт над Россией в рамках Договора по открытому небу.