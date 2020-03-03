В США оценили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

Короткая ссылка
США отмечают положительные моменты сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Соединённые Штаты продолжают быть участниками Договора по открытому небу. Мы продолжаем совершать полёты, согласовали все наши планы по полётам. И мы, и все наши союзники, и русские», — приводит ТАСС его слова.

Гилмор уточнил, что недавний полёт вблизи Калининграда, который считался камнем преткновения для России и США, прошел в атмосфере сотрудничества.

Дипломат также заявил, что США ожидают от России строгого соблюдения обязательство по ДОН.

В феврале сообщалось, что специалисты из Канады, США и Норвегии намерены выполнить наблюдательный полёт над Россией в рамках Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить