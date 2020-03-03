В США оценили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу
«Соединённые Штаты продолжают быть участниками Договора по открытому небу. Мы продолжаем совершать полёты, согласовали все наши планы по полётам. И мы, и все наши союзники, и русские», — приводит ТАСС его слова.
Гилмор уточнил, что недавний полёт вблизи Калининграда, который считался камнем преткновения для России и США, прошел в атмосфере сотрудничества.
Дипломат также заявил, что США ожидают от России строгого соблюдения обязательство по ДОН.
В феврале сообщалось, что специалисты из Канады, США и Норвегии намерены выполнить наблюдательный полёт над Россией в рамках Договора по открытому небу.